Kar kaosu barajlara yaradı

Doluluk oranı yüzde 55,25'e yükseldi.İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında doluluk oranı bugün yüzde 55,25 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüş kaydedilmişti. 2021 Nisan ayında yüzde 86,82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş ve yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77,23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57,17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59,02'ye çıktı.

İstanbul'da yedi barajda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarken en düşük doluluk oranı yüzde 23,87 ile Sazlıdere barajında kaydedildi.

DHA/BK,HT

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