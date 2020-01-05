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  4. Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Turistler, beyaza bürünen Peribacaları önünde fotoğraf çekindi.
Nevşehir'de önceki gün etkili olan kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen turistler, kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çektirdi.
indi.
İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.

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