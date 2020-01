’Kar Kaplanları’, köyleri elektriksiz bırakmamak için ölüme meydan okuyor

Sibirya’yı aratmayan ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz’den Bayburt’ta, Aras EDAŞ’ın ’Kar Kaplanları’ vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için karlı yolları aşıp metrelerce yükseklikteki direklerde adeta ölüme meydan okuyorlar. Kışın zor doğa koşulları ve arızalar ile mücadele eden Aras Elektrik Dağıtım AŞ’nin (EDAŞ) elektrik ekipleri hazırlıklarına yazın başlıyor. Metrelerce yükseklikte kar altında ve soğukta çalışan ekipler yaz aylarında sürekli antrenman yaparak kış için güç depoluyorlar. Doğu’da Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Doğu Karadeniz’den Bayburt’ta, vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf eden Aras EDAŞ ekipleri kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğukta yüksek gerilim hatlarını adeta ölüme meydan okuyarak onarıyorlar. Aras EDAŞ’ın ’Kar Kaplanları’ olarak isimlendirilen arazi timleri 2 milyon 226 bin 155 vatandaşı kucaklayarak yaklaşık 850 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyorlar. Aras elektrik arıza timleri gelen her ihbarı anında değerlendiriyor. Bölgenin coğrafi konumu göz önüne alındığında ekiplerin ne denli bir mücadele ortaya koydukları bir bakışta anlaşılırken personelin performansı da dikkat çekiyor. Ekipler kara yolunun sona ermesiyle snow track ve kar motorlarıyla arızalı gerilim hattına ulaşırken, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide bir yandan da soğukla mücadele ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direklerin üzerine çıkan ekipler dakikalarca esen rüzgara direniyorlar. Arızanın giderilmesiyle bölge halkı yeniden ışığa kavuşmanın sevincini yaşıyor.

“Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip, 3 kişinin yaşadığı köydeki arızayı giderdiler”

Bayburt’ta Bayraktar ailesinden 3 kişinin yaşadığı Günbuldu köyünde meydana gelen elektrik arızasını Aras Elektrik ekipleri, dünyanın en tehlikeli yolunu geçerek giderdi. Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle 12,5 saatte köye ulaşan ekipler, ailenin yeniden elektriğe kavuşmasını sağladı.

Bayburt’a 26 kilometre mesafedeki 50 haneli Günbuldu köyünde yaşayanlar zorlu kış mevsimi öncesi ya kent merkezine ya da batıdaki illere göç etti. Fahrettin Bayraktar (57), eşi Havva (47) ile 5 yaşındaki kızları Elif Su’nun yaşadığı köyün, kar ve fırtına sebebiyle elektriği kesildi. 15 Ocak günü karanlıkta kalan Bayraktar ailesi arızanın giderilmesi için Bayburt Aras Elektrik Koordinatörlüğü’ne ulaştı. Günbuldu köyündeki arıza kaydını alan Aras Elektrik ekipleri, harekete geçti. Bayburt ile Trabzon arasındaki ve 29 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen D-915 karayolu kenarında 2162 rakımda kurulu bulunan köydeki arızayı gidermek için yola çıkan ekipler, kar engeliyle karşılaştı. Bayburt tarafından köye ulaşamayan ekipler, Trabzon üzerinden gitmeye çalıştı. Çaykara Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerinin destek verdiği ekipler, çığ riski olan bölgede dikkatle yolu açmaya çalıştı. Kardan kapalı 17 kilometrelik yolun açılması için ekipler yoğun mücadele sarf etti. Tehlikeli yolun bulunduğu Soğanlı Dağı’nda karla mücadele ekipleri ile Aras EDAŞ personeli, zaman zaman çıkan fırtınada beklemek zorunda kaldı. Bayburt ile Trabzon’u birbirine bağlayan dağın zirvesinde uçsuz bucaksız uçurumların bulunduğu yolda yer yer 2 metreye ulaşan karı temizleyen ekipler, 17 kilometrelik yolu yaklaşık 8 saatte açabildi. Sabah erken saatlerde yola çıkan Aras Elektrik ekipleri ise zorlu mücadelenin ardından ancak 12,5 saatte köye varabildi. Gün kararırken köye ulaşan ekipler kısa sürede elektrik arızasını gidererek Bayraktar ailesinin yüzünü güldürdü.

Yıllara ve ağır kış koşullarına yenik düşmüş direk ve hatlarındaki enerji kaybını ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Kış boyunca ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk bölgemizde herhangi bir nedenle meydana gelecek elektrik arızaları ve kesintileri gidermek için teyakkuzdalar. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma oluyor. Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyorlar. Bölgemizin doğa ve kış şartları malumunuz ama bu koşullar bizim görevimizi yerine getirmemize mani olamaz" diye konuştu.

Bayburt İl Koordinatörlüğünde arıza bakım onarım elektrik teknisyeni olarak çalışan İrfan Telli de, “Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji için ’enerjimiz her şeye yeter’ sloganıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Kış şartlarında eksi 15- 20 dereceyi bulan soğukta bile kesintisiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bayburt kent meydanında yeni hizmete açılan caddenin aydınlatma direklerini diken ekipten elektrik teknisyeni Mesut Okur ise, “Halkımızın bize başvurusu üzerine caddenin aydınlatılması için çalışma başlattık. Enerji düşümünün önüne geçmek için güçlendirme yapıyoruz” ifadesine yer verdi.