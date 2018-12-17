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‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Sibirya’yı aratmayan ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, elektrik dağıtım şirketine bağlı ‘Kar Kaplanları’ vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf ederek metrelerce yükseklikteki direklerde adeta ölüme meydan okuyorlar.

Doğu’da vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf edenekipler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğukta yüksek gerilim hatlarını adeta ölüme meydan okuyarak onarıyorlar.

‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyor

‘Kar Kaplanları’ olarak isimlendirilen arazi timleri Erzurum, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Kars ve Ardahan’da 2 milyon 226 bin 155 vatandaşı kucaklayarak yaklaşık 850 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyorlar.
Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı köylerde fırtınanın da etkisi ile kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.
Özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte enerji nakil hatlarına yağan karlar donarak buz kütlesi haline geldi.
Oluşan buz kalıpları bir metre enerji nakil kablosuna 10-14 kg civarında yük bindi. Kablolarda biriken buzlar nedeni ile tonlarca ağırlığa varan baskı sonucu ağırlığa dayanamayan enerji nakil hatları, kısa sürede yerle bir oldu.
Elektrik direklerinin kablolarda biriken buz kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yıkılması bölgede enerji kesintilerine neden oldu. Elektrik arıza ihbarını alan ekipler kısa sürede söz konusu bölgelere giderek çalışma başlattı.
Çalışmalar esnasında kara kış ve zorlu doğa koşulları ile mücadele eden personeli bir yandan da dondurucu soğuklara karşı ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Ekiplerin özverili performansı ile arızalar giderilerek vatandaşın mağdur olmaması sağlandı.
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Anahtar Kelimeler:
kar kaplanları Doğu kar yağışı Erzurum

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