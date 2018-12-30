Kar Kaplanları'ndan yeni yıl öncesi kar banyosu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Erciyes Kar Kaplanları yeni yıl öncesi 'aşılama- şoklama' denilen yöntemle kar banyosu yaptı.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, kar banyosu yapmak için Kıranardı Kent Ormanları Şelale Bölgesi'nde yürüyüş yaptı. Çeşitli meslek gruplarına ait 20 kişi, sabahın erken saatlerinde sıfırın altındaki soğuk havaya aldırış etmeden yürüyerek vücutlarını ısıttı. Daha sonra üzerlerini çıkartıp, türküler söyleyerek kalınlığı yarım metreyi bulan karın içerisine giren grup, kar banyosu yaptı.

​Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı, ağır kış şartlarını çok sevdiklerini, her kış karda ve buzlu suda banyo yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini, böylece hastalıklardan kurtulduklarına söyledi.

Erciyes Kar Kaplanları üyeleri de kış sporları yapmaları için vatandaşları Erciyes'e davet etti.

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