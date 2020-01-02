Kar keyfi için yüksek kesimlere gittiler

Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesi merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere çıkanlar kar yağışının keyfini yaşadı.

İlçe merkezine kar yağışı yaşanmazken birçok kişi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını izlemek için yola düştü. En çok tercih edilen yer ise Karabük- Bartın yolundaki 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi oldu. Kar yağışının etkili olduğu mevkide Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kar yağışını ve beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasını selfie yaparak ölümsüzleştirdi, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirdi.

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