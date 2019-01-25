Kar-kış demeden kızaklarla dağlardan indiriyorlar

Muş merkeze bağlı Karabey köyünde, hayvan sahipleri yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kış mevsiminde zorlu bir yolculukla kızaklarla köye taşıyorlar.

Boğaz mezrasında tepenin sapa olmasından dolayı yazın otları köye getiremeyen köylüler, korunaklı bir yerde istifledikleri otları köye getirmek için kar yağışını bekliyorlar.