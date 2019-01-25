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Kar-kış demeden kızaklarla dağlardan indiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bırakmasının ardından, köylüler, yaz mevsiminde yüksek kesimlerde topladıkları otları, kızaklar yardımıyla dağlardan köye taşıyor.

Muş merkeze bağlı Karabey köyünde, hayvan sahipleri yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kış mevsiminde zorlu bir yolculukla kızaklarla köye taşıyorlar.

Dağdan kızaklarla böyle indiriyorlar

Boğaz mezrasında tepenin sapa olmasından dolayı yazın otları köye getiremeyen köylüler, korunaklı bir yerde istifledikleri otları köye getirmek için kar yağışını bekliyorlar.
Kar yağışından sonra belli aralıklarla kızaklar yardımıyla otları köye taşıyan köylüler, zorlu bir yolculuk yapıyor.
İlk olarak köy meydanında toplanan hayvan sahipleri, kızakları alarak köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan otları almak için yola koyuluyorlar.
Zorlu yolculuğun ardından tepeye ulaşan köylüler, otları kızaklara yükledikten sonra, zor bir şekilde iniyorlar.
Hayvanları için yüksek kesimde istifledikleri otları kızak yardımıyla köye getirdiklerini söyleyen hayvan sahiplerinden Cesim Kaya, "Kırsal kesimlerde yaşadığımız için teknolojiden yararlanma imkanımız olmuyor.
Yazın engebeli yamaçlarda tırpan ile biçtiğimiz otları kışın kızaklarla köye taşıyoruz. Otları 4 kilometrelik bir mesafeden getiriyoruz.
Bu işi yaparken köylülerle beraber yardımlaşarak, imece usulüyle yapıyoruz. Bugün de bu işimizi zor şartlar altında yapıyoruz' şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
muş soğuk hava Karabey köyü

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