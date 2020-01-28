Kar körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri ve tedavisi

Bembeyaz görüntüsüyle herkesi cezbetmeyi başaran kar, kimi zamanlarda tehlikeli hale gelebiliyor. Göz sağlığını kötü etkileyebilen kar için, kayak tatilinde ya da karın çok yağdığı yerlerde güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınların kornea epitel hücrelerinde yanığa neden olmasıyla yaşanan kar körlüğünden, kış aylarında da güneş gözlüğü kullanarak korunabiliyor. Kış mevsiminde güneşin etkisinin azaldığı düşüncesiyle gözlüklerin kullanılmaması, göz sağlığını tehlikelere açık hale getirebiliyor.

ŞİDDETLİ AĞRI KAR KÖRLÜĞÜ BELİRTİSİ

Deniz seviyesinden yükseldikçe etkisi artan ultraviyole ışıklar, özellikle kar tatili için gidilen yüksek dağ kesimlerinde tehlikeli hale geliyor. Korneaya zarar veren bu ışınlar, geçici kar körlüğünün oluşmasına neden olabiliyor. Kar körlüğü; gözlerin ışığa karşı hassas hale gelmesi, şiddetli ağrı, iltihaplanmalar ve geçici görme kayıpları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Karın gözlerde oluşturduğu etkinin süresine bağlı olarak, gözlerde kuruluk, şiddetli ağrı ve batma hissiyle de kendini belli ediyor. Renk kontrastını etkileyen kar körlüğü, beyaz görüşe yol açarak kişinin geçici görme kaybı yaşamasına neden oluyor. Güneşin gözlere verdiği zararı en aza indirmek içinse, mutlaka güneş gözlüğü kullanmaya devam etmek gerekiyor.