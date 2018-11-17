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Kar küreme aracı uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

Kar küreme aracı uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar küreme aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yağlıdere ilçesi ile Alucra ilçesini birbirine bağlayan yolun Çakrak mevkisinde, kar temizleme çalışması yapan Yılmaz Çakır'ın kullandığı kar küreme aracı uçuruma yuvarlandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar küreme aracında sıkışan sürücü Çakır ve Köksal Çalık, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köksal Çalık, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kar küreme Kaza yaralı

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