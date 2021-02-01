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  4. Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu

Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu

01.02.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu.Bitlis’te bugün akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısında biriken karlar havanın ısınmasıyla eriyerek aşağı düştü.

Bitlis’te akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu.
Bitlis’te bugün akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısında biriken karlar havanın ısınmasıyla eriyerek aşağı düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi düşen kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine intikal eden 112, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kar yığınının içinden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Berken Kızılkaya (19) ve 7 yaşlarındaki Asel Duru Güngördü ile Ömer Taha Ölek’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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