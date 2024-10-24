Kar manzaraları gelirken… Her şey tersine mi dönecek? Tarih verdi 'Pastırma yazı gerçekleşecek'

Bu yılın nasıl geçeceği, kar yağıp yağmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Uzmanlardan hava durumuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler gelirken Okan Bozyurt, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde tarih vererek çarpıcı tahminlerde bulundu. Diğer yandan Meteoroloji'den de son hava durumu raporu ve 5 günlük tahmin de geldi. İşte detaylar...

İklim bilimci Okan Bozyurt, YouTube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 kışının bu seneki mesajları bize oldukça net. Biliyorsunuz son 2 yıldır dünya süper El Nino ile mücadele ediyordu. Süper El Nino neydi? Güney Pasifik'teki suların, yüzey suları sıcaklıklarının giderek normallerin üzerine çıkması, normallerin bayağı bir üzerine çıkması ve bu da atmosfere inanılmaz derecede bir enerji pompalıyordu. Bu enerji pompalaması nedeniyle zaten dünyada sera gazlarından dolayı halihazırda olan küresel ısınmaya giderek katkıda bulunuyordu ve küresel ortalama sıcaklıklar adeta tavan yaptı. Nitekim 2023 yılı aslında 1880'li yıllardan bu yana, yani aletli gözlemlerin yapıldığı yıllardan bu yana en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. 2024 yazı da şimdiye kadarki yaşanmış en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti. Öyle ki 2024 yazında dünyada hatta 2023 yazı için de söyleyebiliriz, artık sıcaklıklara bağlı ölümlerin oranında da ciddi oranda artışlar meydana geldi. Bakın bütün dünyada diyorum. Mesela Meksika'da, Hindistan'da, işte Bangladeş'te, işte Brezilya'da özellikle Ekvator ve çevresindeki sıcak kuşak başta olmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm oranlarında ciddi anlamda artış meydana geldi.

Peki bu sıcaklıktan muzdarip kimlerdi, nüfusun hangi kesimleriydi? Başta yaşlılar olmak üzere daha sonra bebekler ve çocuklar ve açık alanda çalışmak zorunda olan insanlar gerçekten muzdarip oldu diyebilirim. Maalesef iklim senaryoları bize çok iç açıcı bilgiler vermiyor. 2100 yılına kadar dünyada ısınmanın giderek devam edeceği yönünde çok ciddi bulgular var. Şu anda bakın biz bunun acı meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Ama 2100 yılına kadar bu sıcaklık artışı bu şekilde devam edecek olursa başta sıcaklığa bağlı ölümler olmak üzere çok ciddi anlamda hem insan popülasyonunda hem de diğer canlıların popülasyonlarında diğer canlıların türlerinde popülasyonlarında çok ciddi anlamda kayıplar azalmalar yaşanacağını maalesef söylemek zorunda kalacağım bir iklim bilimci olarak.

"GEÇEN KIŞA GÖRE OLDUKÇA SOĞUK VE YAĞIŞLI GEÇECEK"

Bu sene geçen kışa göre oldukça soğuk ve yağışlı geçecek. Ama şunu da çok fazla beklememek lazım diye düşünüyorum ben, işte eskilerimiz hani dediği gibi o 60'larda, 70'lerdeki, o 80'lerdeki kışlar gibi bir kış beklememiz gerektiğini söylüyorum ama geçen sene biliyorsunuz hemen hemen Kuzey yarımkürede özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu enlemlerde hiç kış yaşanmadı desek sanıyorum yanılmamış olurum. Dolayısıyla bu sene oldukça soğuk ve yağışlı bir kış yaşanacağını söyleyebiliriz. Özellikle Aralık ayından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ve ocak ayından itibaren de özellikle mevsim normallerinin biraz altında seyretmesini bekliyoruz.

Peki ben bunu neye dayanarak söylüyorum? İlk başta ilk verimiz bizim temel hareket noktamız ENSO dediğimiz Güneyli Pasifik salınımı dediğimiz salınım. Artık şu anda La Nina çevrimi başladı fakat La Nina şu anda güçlü değil. Zayıf bir lanina var ama aynı zamanda sadece tek hareket noktamız da bu değil. Kuzey Atlantik ve arktik salınım çevrimleri... Bunlar da şu anda genelde pozitif ve nötr seviyesinde ilerliyor. Pozitif, özellikle zayıf pozitif ve nötr seviyesinde ise bunlar genelde içinde bulunduğumuz enlemlere özellikle bol kar yağışı bırakıyor ve aynı zamanda hava sıcaklıkları da mevsim normalleri civarında zaman zaman da mevsim normalleri altında seyrediyoruz.

Nitekim Ekim ayının ikinci yarısına baktığımız zaman bunun emareleri yani belirtilerini şimdiden görmeye başladık. Özellikle kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi son birkaç gündür üzerimizde adeta çöreklendi ve dolayısıyla hava sıcaklıkları hızlı bir düşüş yaptı. Bazı bölgelerde 10-15 derecelik bir düşüşler yaptı. Hatta yurdun Kuzey iç ve Doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Mesela geçenlerde yine şöyle bir baktığım zaman Ankara'nın yüksek kesimlerinde bile Çubuk'un özellikle bazı yüksek kesimlerinde kar yağışları gerçekleşti, yine Bolu Kartalkaya, Bursa Uludağ, hatta Erzurum şehir merkezi gibi yerlerde ve Doğu Karadeniz'in dağ köylerinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşti ve ekim ayının ortasındayız şu anda. Dolayısıyla geçen seneden bayağı bir fark görüyoruz.

KASIM AYINDA PASTIRMA YAZI OLACAK MI?

Fakat Kasım ayına baktığımız zaman Kasım ayında arkadaşlar hava sıcaklıklarında öyle çok fazla bir düşüş beklemeyeceğiz onu söyleyeyim. Kasım ayı yine biraz mevsim normalleri ve zaman zaman da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor. Hatta işte bazılarımız soruyor bize hani Kasım ayında pastırma yazları olacak mı? Evet Kasım ayının ortasından itibaren o halkın tabiriyle pastırma yazı gerçekleşecek. Peki ne zaman bu? 11-12 Kasım gibi gerçekleşecek ve yaklaşık 20-25 Kasım arasına kadar sürecek gibi duruyor.

"SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK"

Fakat 20-25 Kasım'dan sonra sistemler değişecek gibi de duruyor. Fakat bu arada Ekimin sonu yani özellikle 27 Ekim civarı ve kasımın başları gibi yine kuzeyden aynı şu anda içinde bulunduğumuz gibi kontinental polar dediğimiz nem yönünden biraz fakir ama soğuk bir hava kütlesini biz bekliyoruz ülkemize kuzeyden iç bölgelere doğru. Yine hava sıcakları hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede azalacak gibi duruyor. Yani bakın 27 Ekim, 28 ve 29 Ekim tarihleri civarı. Hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin biraz altına düşecek. Fakat böyle çok şiddetli yağışlar beklemiyoruz, yine yüksek kesimlerde kar geçişleri olabilir diye de düşünüyoruz.

Ocak ayına baktığımız zaman özellikle Ocak ayında yurdun Kuzey iç ve Doğu bölgelerinde kar yağışlarının artık mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Zaten olması da gerekir çünkü gerçekten çok sıcak bir yaz geçirdik, sonbahar da öyle aman aman yağışlı geçmedi. Hatta yağış yönünden mevsim normallerin bir hayli altında gerçekleşti. Artık kuraklık riski yeniden belirmeye başladı. Şu anda hidrolojik kuraklığın emareleri görmeye başladık. Eğer bu bu şekilde devam ederse ileride tarımsal kuraklığa da geçebilir diye de düşünüyoruz."

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°C

Az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

24 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 EKİM CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 EKİM PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ