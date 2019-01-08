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Kar manzaralı fotoğraf merakı öldürüyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 00:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle donma tehlikesi geçirip hipotermiye giren Cengiz, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Seyir Tepesi Gözkaya Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşçılık yapan Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Düştükten sonra da engebeli arazide yaklaşık 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.

Düştüğü arazide arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamayan Cengiz, için yağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi, kurtarma operasyonu başlattı. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında itfaiye ekipleri, yaralı Cengiz'e ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekiplerin 1 saatlik koordineli çalışmasının ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kar manzaralı fotoğraf merakı öldürüyorduKar manzaralı fotoğraf merakı öldürüyordu
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