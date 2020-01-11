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  4. Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, inşaat işçisi Resul Arslan (26), evinin kapısında kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, inşaat işçisi Resul Arslan (26), evinin kapısında kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan katil zanlılarını arıyor.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Işık Mahallesi 4'üncü Burak Sokak'taki 20 numaralı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Kar maskesi takan kimliği belirsiz 2 kişi, evli ve 1 çocuk babası inşaat işçisi Resul Arslan'ı evinin kapısında göğsünden tabancayla vurdu. Saldırganlar kaçarken, silah sesi üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, Arslan'ı evinin kapısında kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Resul Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlıların kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

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