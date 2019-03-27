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Kar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde aralarında antika eşya yüzünden husumet bulunan fırıncıyı kar maskesi takarak öldüren katil zanlısı ve azmettiricisi hakkında karar verildi.

Kar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezası

Bursa’nın Mudanya ilçesinde aralarında antika eşya yüzünden husumet bulunan fırıncıyı kar maskesi takarak öldüren katil zanlısı ve azmettiricisi hakkında karar verildi. 3 kişinin sanık sıfatıyla yargılandığı dosyada katil zanlısı ile azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırılırken, yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık ise beraat etti.
Olay 2017 Eylül ayında Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Kar maskeli bir kişi, unlu mamüller üreten işyerinin kapısından işletme sahibi Mehmet Öztürk’e (34) tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Mehmet Öztürk, çevre esnafın ihbarı üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 70 güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkılarak, o gün caddeden geçen otomobiller üzerinde araştırma yaptı. 910 otomobili tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin Harun Saçan (41) ile İbrahim Çapur (33) olduğunu tespit etti. Daha önce Mehmet Öztürk ile antika eşya satışı nedeniyle tartıştığı belirlenen Harun Saçan’ın, olay günü arkadaşı İbrahim Çapur’u da yanına alarak maktulün işyerine gittikleri belirlendi. İbrahim Çapur’un kar maskesi takıp, Mehmet Öztürk’ü öldürdüğü tespit edildi. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık ve katil zanlısı İbrahim Çapur cinayete kendisini sanık Harun Saçan’ın azmettirdiğini söylerken, azmettirici sıfatıyla yargılanan Saçan ise suçlamayı kabul etmedi.
İbrahim Çapur’un katil zanlısı, Harun Saçan’ın azmettirici ve sanıkların Mudanya’ya giderken kullandıkları aracın sahibi Serkan S.’nin de (35) yardım ve yataklıktan yargılandığı duruşmada sona gelindi.
Haklarında müebbet hapis istemiyle Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanıklara verilen ceza belli oldu. Mahkeme heyeti katil zanlısı İbrahim Çapur ile azmettiricisi Harun Saçan’a müebbet hapis cezası verirken, başka bir suçtan tutuklu bulunan bu dosyada da yardım ve yataklıktan yargılanan Serkan S.’nin ise beraatına karar verdi.

Kar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezası

Kar maskeli cinayetin zanlılarına müebbet hapis cezası

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