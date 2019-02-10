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Kar maskeli cinayette savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) kar maskesi takarak gittiği iş yerinde tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile azmettirici olduğu öne sürülen Harun Saçan’ın (41) yargılanmasına devam edildi.

Kar maskeli cinayette savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) kar maskesi takarak gittiği iş yerinde tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile azmettirici olduğu öne sürülen Harun Saçan’ın (41) yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Olay, 2017 yılının Eylül ayında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskeli İbrahim Çapur, unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'e, iş yerinde tabancayla iki el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Çapur ile olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Harun Saçan, gözaltına alınıp, tutuklandı. Cinayet şüphelilerine yardım ettiği iddia edilen Serkan Sevim'in (35) de başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
Şüpheliler hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Davanın dünkü duruşmasına katil zanlısı İbrahim Çapur, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS ile katıldı. Diğer sanıklar Harun Saçan ile başka suçtan tutuklu bulunan Serkan Sevim ve avukatları ile öldürülen Mehmet Öztürk’ün eşi Çilem Öztürk, mahkeme salonunda hazır bulundu.
Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftira atmaktadır. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" sözlerini tekrarladı.
'SİLAHLA İÇERİYE GİRİP, İKİ EL ATEŞ ETTİM'
Sanık İbrahim Çapur ise olay günü Harun Saçan'ın kendisine esrar içirdiğini ileri sürerek, "Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet'in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu, Mehmet'i vuracağını söyledi. Bana 'Sen vur' dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim" sözlerini tekrarladı. Serkan Sevim de olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
İddia makamı, verdiği mütaalasında sanıklardan İbrahim Çapur ile Harun Saçan hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Serkan Sevim hakkında beraat talep etti. Sanık avukatları, savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşma ertelendi.

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Kar maskeli cinayette savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

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