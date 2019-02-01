Kar maskeli hırsızlar yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte birçok otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yüzlerine kar maskesi takarak iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen T.C. (17) ve M.B.’yi (17) takibe aldı. Polis ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’nde bir eve hırsızlık amacıyla girdiği tespit edilen şüphelileri, gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan M.B’nin güvenlik sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu, 10 ayrı suç olayından arandığı ve hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Öte yandan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
'Maceracı' için istenen ceza belli oldu
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum