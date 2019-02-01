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Kar maskeli hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte birçok otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte birçok otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yüzlerine kar maskesi takarak iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen T.C. (17) ve M.B.’yi (17) takibe aldı. Polis ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’nde bir eve hırsızlık amacıyla girdiği tespit edilen şüphelileri, gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan M.B’nin güvenlik sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu, 10 ayrı suç olayından arandığı ve hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Öte yandan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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