Kar maskeli hırsızlara polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzlerine kar maskesi takarak iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen T.C. (17) ve M.B'yi (17) takibe aldı.
Ekipler, Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen bu kişileri, düzenlenen operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan M.B'nin güvenlik sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu, 10 ayrı suç olayından arandığı ve hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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