HABER

Kar maskeli hırsızlara polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yüzlerine taktıkları kar maskeleri ile bazı araç ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzlerine kar maskesi takarak iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen T.C. (17) ve M.B'yi (17) takibe aldı.

Ekipler, Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen bu kişileri, düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.B'nin güvenlik sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu, 10 ayrı suç olayından arandığı ve hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı
Bodrum'da güneş yüzünü gösterdiBodrum'da güneş yüzünü gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.