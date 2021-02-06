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Kar maskeli market hırsızları yakalandı

06.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran kar maskeli soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı.

Osmaniye’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran kar maskeli soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı. Soygun anı kameralara yansırken 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sabah saatlerinde kilidinin ve camlarının kırık olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yapılan ilk incelemede marketin soyulduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, izlenen güvenlik kameralarından kar maskeli 3 kişinin demir makasıyla marketin kilidini kesip soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerin detaylı izlenmesinin ardından şahısların Eyüphan K., Şehmuz K. ve Celal K. olduğu belirlendi. Marketten 10 bin lira değerinde sigara çalan zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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