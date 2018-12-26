HABER

Kar maskeli market soyguncuları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli 2 kişi, kasadaki 1430 lirayı alıp kaçtı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli 2 kişi, kasadaki 1430 lirayı alıp kaçtı. Polisin çalışması sonucu ikisi de 19 yaşında olan D.Ç. ve U.B. yakalandı. Hırsızlık anı marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 18 Aralık'ta Yenice Mahallesi 112 Cadde üzerindeki bir zincir marketin şubesinde, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan 2 kişi, kapanış saatine yakın içeri girdikleri marketteki 2 kadın kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanların kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şüphelilerden biri ürün alarak cihaza okuttuktan sonra kasayı açtı. Kasadaki 1430 TL'yi alan 2 kişi motosikletle kaçtı. İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından D.Ç. ve U.B. olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri, Davraz ve Dere mahallelerindeki ikametlerinde dün yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HIRSIZLIK KAMERADA Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüphelinin markete girdiği, kendilerini gören kadın kasiyerlerin paniklediği görüldü. Kasiyerlerden birini kasayı açması için çağıran şüphelilerden birinin reyondan aldığı bir ürünü okutarak kasayı açtırdığı, diğerinin de elindeki tabancayı kasiyerlere doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. Kasanın açılmasından sonra parayı alan şüphelilerin hızla marketten çıktığı görüldü.

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Koyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulunduKoyunlarını otlatmaya çıkan çobanın cesedi bulundu
İş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandıİş adamını kaçırıp, parasına ve gayrimenkulüne el koyan 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.