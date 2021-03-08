HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

08.03.2021 09:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de bir iş adamına ait lüks otomobil kar maskeli hırsızlar tarafından soyuldu.

Sultangazi’de bir iş adamına ait lüks otomobil kar maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken diğerinin aracın değerli parçalarını çalması bu kadarına pes dedirtti.
Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, saat 06.30 sıralarında emlak ve gayrimenkul şirketi sahibi bir iş adamına ait lüks otomobil, kar maskeli hırsızlar tarafından büyük çapta zarar verilerek soyuldu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir araç ile geldikleri görülen hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken, diğerinin ise tornavida yardımı ile camını kırdığı aracın ön konsol ve dijital ekran gibi pahada değerli olan parçalarını çaldığı görüldü. Hırsızların rahat tavırları ise " bu kadarına pes" dedirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyorKadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Eşi öldükten sonra çocukları için hayata tutundu! Şimdi 170 hayvanlık sürüye bakıyor

Çocukları için hayata tutundu, şimdi onlarca hayvana bakıyor

En sevdiği yiyecek için 'kebap' demişti! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Adana'dan davet

İngiltere Başbakanı'na o ilimizden davet

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan mutasyonlu virüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı temaslı takip algoritmasını güncelledi

Kız kardeşler, fuhuş yapmak istemeyen kadının saçını kesip bıçakladılar

Kız kardeşler, fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?

Miraç Kandili ne zaman? Neler yapılmalı?

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: 'İstanbul’da kapalı mekanlarda maskesiz oturmak için çok erken'

Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'İstanbul için çok erken'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.