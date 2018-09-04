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Kar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

KONYA'da, dün akşam eve giren kar maskeli saldırganın pompalı tüfekle öldürdüğü Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin cenazeleri, toprağa verildi.

Kar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, dün akşam eve giren kar maskeli saldırganın pompalı tüfekle öldürdüğü Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin cenazeleri, toprağa verildi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, tüfeğin tutukluk yapması üzerine çiftin kızı Büşra'yı (20) dipçikle başına vurarak yaraladığı, tüfeği yeniden doldurmaya çalıştığı sırada da genç kızın pencereden kaçtığı öğrenildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Başına kar maskesi geçiren kişi, iddiaya göre, Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayıp, kaçtı. Başına sldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA GENÇ KIZ KAÇMIŞ
Ayakta tedavi edildikten sonra jandarma tarafından ifadesine başvurulan, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Büyükşen'in "Anne- babamla evde otururken elinde tüfek olan ve ellerinde eldiven, yüzü maskeli biri geldi. Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Tüfeği bana doğrultunca tutukluk yaptı. Bunun üzerine tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdu. Ben de hemen çatı katına kaçıp, oradaki pencereden atladım. Yolda yan komşumuzu gördüm, durumu anlattım. Arabasına binip, jandarma karakoluna gittik. Hiç kimseyle bir husumetimiz yoktu" dediği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından İsmil Mahallesi'ne getirildi. 1 kızı ile 2 oğlunun bulunduğu belirtilen Büyükşen çifti için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildiKar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildiKar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildiKar maskeli saldırganın tüfekle öldürdüğü çiftin cenazeleri toprağa verildi

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