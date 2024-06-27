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  4. Kar maskeli sapık! Sokak ortasında takip ettiği kadını taciz etti... İğrenç anlar kamerada!

Kar maskeli sapık! Sokak ortasında takip ettiği kadını taciz etti... İğrenç anlar kamerada!

27.06.2024 10:45
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27.06.2024 10:45
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Kayseri'de kar maskesi takarak takip ettiği kadına cinsel tacizde bulunan 56 yaşındaki M.K., yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kimliği belirlenen M.K. gözaltına alındı. Söz konusu kamera görüntülerinde; M.K.'nin, zihinsel engelli kadını kar maskesiyle takip ettiği ve bir süre sonra elini cinsel organına götürdüğü görüldü.

Kayseri'deki iğrenç olay, önceki gün Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Kar maskeli M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

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GÖZALTINA ALINDI

Adresine düzenlenen operasyonda, şüpheli, saldırı sırasında kullandığı kar maskesiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K.'nin, zihinsel engelli kadını kar maskesiyle takip ettiği ve bir süre sonra elini cinsel organına götürdüğü görüldü.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel taciz
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