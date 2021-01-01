HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar maskeli silahlı gaspçılar JASAT’tan kaçamadı

Kar maskeli silahlı gaspçılar JASAT’tan kaçamadı

01.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Havran ilçesinde İstanbul’a seyahat eden bir ailenin otomobilinin lastiklerini vurarak durduran ve gasp yapan iki kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) taraşından kıs kıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit Balıkesir yolunda İstanbul a seyahat eden 5 kişilik bir ailenin ticari aracı plakasız bir başka araç tarafından Havran ilçesi yakınlarında durdurulmaya çalışıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde İstanbul’a seyahat eden bir ailenin otomobilinin lastiklerini vurarak durduran ve gasp yapan iki kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) taraşından kıs kıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Balıkesir yolunda İstanbul a seyahat eden 5 kişilik bir ailenin ticari aracı plakasız bir başka araç tarafından Havran ilçesi yakınlarında durdurulmaya çalışıldı. Ailenin aracı durmak istemeyince gaspçı M.O.A ve E.E.A aracın lastiklerine ateş ederek patlattılar. Durmak zorunda kalan 5 kişilik aile kar maskeli gaspçıların saldırısına uğradı ve yanlarındaki 185 bin lirayı vermek zorunda kaldılar.
Olayın jandarmaya bildirilmesinden sonra JASAT bölgeye intikal etti. Kar maskeli iki gaspçı İstanbul yolu üzerinden ısrarlı takip sonucu yakalandı. Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.O.A. (22) ve kardeşi E.E.A (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Karantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklamaKarantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklama
Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi
1/

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Gerçeği anlayınca böyle kaçtılar! 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Gerçeği anlayınca böyle kaçtılar! 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Gelini kaynanaya gitmeye zorlamak ve cinsel içerikli sitelere girmek boşanma sebebi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Bunlar boşanma sebebi sayıldı

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir

Karantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklama

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Amorti 2021: Amorti ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango amorti rakamları… Amorti nasıl hesaplanıyor?

İşte amorti rakamları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.