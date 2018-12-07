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Kar maskeli soygun yalanını polis ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da akaryakıt istasyonunda çalışan Ü.Ç.'nin, kar maskeli 4 kişinin kendisini dövüp, kasadaki 18 bin lirayı çaldığı iddiası üzerine polis çalışma başlattı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da akaryakıt istasyonunda çalışan Ü.Ç.'nin, kar maskeli 4 kişinin kendisini dövüp, kasadaki 18 bin lirayı çaldığı iddiası üzerine polis çalışma başlattı. Polis, Ü.Ç.'nin bahis borcu yüzünden kasadaki parayı alıp, soygun yalanını uydurduğunu belirledi.
​Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ü.Ç., 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında 155 polis imdat hattını arayarak soygun ihbarında bulundu. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ifadesine başvurduğu Ü.Ç., kar maskeli 4 kişinin kendisini dövüp, cebindeki 150 lirayı, cep telefonu ve iş yerine ait kasanın anahtarını aldıklarını söyledi. Ü.Ç., şüphelilerin, kasayı açıp, içinde bulunan 18 bin lira parayı da alarak plakasını alamadığı bir araçla kaçtıklarını ileri sürdü.
Ü.Ç.'nin çelişkili ifadeler vermesinden ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, istasyon çevresinde geniş kapsamlı araştırma yaptı, ancak soygun yapıldığına dair herhangi bir iz ve delile ulaşılamadı.
Polis, Ü.Ç.'nin geçmiş dönemde kaçak bahis oynayarak, borçlandığını belirledi. Yeniden ifadesine başvurulan Ü.Ç., suçunu itiraf etti. Bahis alacaklılarının kendisini sıkıştırdığını, bu nedenle işyerine ait 18 bin lirayı çaldığını, borcunu ödedikten sonra arta kalan 9 bin 350 lira ile cep telefonunu kuzeni N. A.'ya verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine Ü.Ç. ve N.A. gözaltına alındı. 9 bin 350 lira da iş yeri sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ü.Ç. ile N.A., Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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