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Kar maskeli soyguncuya büyük şok! Maskeyi çıkarınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Erzincan'da yaşlı çiftin evine silahlı ve kar maskeli olarak giren 3 soyguncudan biri, yüzündeki kar maskesinin düşmesi sonucu kimliği tespit edilerek, yakalandı. Ev sahibi Şilvan Tercan, arbedede bir soyguncunun yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Kar maskeli soyguncuya büyük şok! Maskeyi çıkarınca...

Kentin Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı. Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darbedildi.

KAR MASKESİNİ ÇEKEREK ÇIKARDI, SOYGUNCUNUN KOMŞUSU OLDUĞUNU GÖRDÜ!

Zorlu'yu darbederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı.

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

MAĞDURU SİLAHLA DARBEDEREK BAYILTTILAR

Mağdur Mehmet Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darbettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

SOYGUNCU MAĞDURLARIN KOMŞUSU ÇIKTI

Şilvan Tercan da zanlıların saldırısına uğradıklarını belirterek, "Bana ve eşime aniden saldırdılar. Bir müddet sonra eşimin sesi kesildi. Ben şüphelilere ne istiyorsunuz benden adamı öldürdünüz diyerek bağırmaya başladım. Şüpheliler sürekli para istediler. Beni darbederek kolumdaki bilezikleri aldılar. O esnada şüphelilerden birinin kar maskesini elimle tutarak çıkardım. Yüzünü gördüğüm şahıs tanıdığımız komşumuzdu. Sonra şüpheliler panikleyerek evden ayrıldı. Jandarma ve polisimiz kısa sürede eve gelerek bize yardımcı oldular, ben hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kar maskeli soyguncu maske

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