Kar maskeli soyguncuya büyük şok! Maskeyi çıkarınca...

Kentin Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı. Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darbedildi.

KAR MASKESİNİ ÇEKEREK ÇIKARDI, SOYGUNCUNUN KOMŞUSU OLDUĞUNU GÖRDÜ!

Zorlu'yu darbederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı.

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.