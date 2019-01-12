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Kar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yeni yılın ilk gününde zincir marketin şubesinde tabancayla kasiyer Gülsüm Ç.'yi tabancayla tehdit edip, kasadaki bin 230 lirayı gasp eden Ş.M.T.

Kar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yeni yılın ilk gününde zincir marketin şubesinde tabancayla kasiyer Gülsüm Ç.'yi tabancayla tehdit edip, kasadaki bin 230 lirayı gasp eden Ş.M.T. (29), yakalandı. Gülsüm Ç,, şüpheliyi, sesinden ve kahverengi ayakkabısından teşhis etti.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 1 Ocak Salı günü saat 20.00 sıralarında, zincir marketin şubesine gelen tabancalı ve kar maskeli kişi, kasiyer Gülsüm Ç.'yi tehdit ederek kasadaki parayı vermesini istedi. Gülsüm Ç.'yi, 'Beni oyalama kasayı boşalt' diye konuşan zanlı, kasada bulunan bin 230 lira parayı alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, marketin güvenlik kamerasıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İncelemede, olay günü başında kapüşon ve yüzünde kar maskesi olan siyah yağmurluk, siyah pantolon ve kahverengi spor ayakkabısı giyen şüphelinin Ş.M.T. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Ş.M.T., sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kasiyer Gülsüm Ç., şüpheliyi ses tonu ve ayakkabısından teşhis etti. Polis, Ş.M.T.'nin olay günü kullandığı kurusıkı tabanca, mermi ve giydiği ayakkabıya el koydu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Ş.M.T., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis ettiKar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis ettiKar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis ettiKar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis etti

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