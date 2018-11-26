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Kar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi masaj salonunda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de iddaa bayisine girip, buradaki görevliyi bıçakla yaraladıktan sonra kasada bulunan 15 bin 295 lirayı alarak kaçan U.A.

Kar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi masaj salonunda yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de iddaa bayisine girip, buradaki görevliyi bıçakla yaraladıktan sonra kasada bulunan 15 bin 295 lirayı alarak kaçan U.A. (26), masaj salonunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Cumhuriye Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki iddaa bayisinde meydana geldi. Kar maskesi takan U.A. iddaa bayisine girerek, çalışan Mehmet Berat A.'yı (34) kolundan bıçakla yaralayıp, kasada bulunan 15 bin 295 lirayı alarak kaçtı. Mehmet Berat A., olay yerine çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Berat A.'nın ifadesini alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını da incelemeye aldı. Polis, Mehmet Berat A.'nın ifadesinden kar maskesi taktığını ve kolunda dövme olduğunu belirlediği U.A.'nın, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir masaj salonuna girdiğini tespit etti.
Masaj salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, U.A.'yı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bayiden aldığı 15 bin 295 lira bulundu. U.A, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Kar maskeli ve dövmeli gasp şüphelisi masaj salonunda yakalandı

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