HABER

Kar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 02:31 | Son Güncelleme

KONYA'da eve giren kar maskeli kişi ya da kişiler kapıyı açan Büşra Büyükşen'in (20) kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra annesi Necla (52) ve babası Metin Büyükşen'e (55) ateşe ederek öldürdü.

Kar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da eve giren kar maskeli kişi ya da kişiler kapıyı açan Büşra Büyükşen'in (20) kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurduktan sonra annesi Necla (52) ve babası Metin Büyükşen'e (55) ateşe ederek öldürdü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, Büşra Büyükşen hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre kar maskesi takan kişi ya da kişiler Metin Büyükşen'e ait evin kapısını çaldı. Kapıyı açan Büşra Büyükşen'e, saldırganlar ellerindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı. Evin içerisine giren saldırganlar, pompalı tüfekle ateş ederek Necla ve Metin Büyükşen, çiftini öldürerek olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeyle yaralanan çiftin kızları Büşra Büyükşen ise olaydan sonra komşularına sığındı. Büşra Büyükşen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladıKar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladıKar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladıKar maskeliler, karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralıBalıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladıYolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Yüzleri maskeli şahıslar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı!

Yüzleri maskeli şahıslar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı!

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.