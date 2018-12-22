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Kar maskesi takıp ailesinin para ve ziynet eşyasını gasbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kar maskesi takarak anne ve babasının para ile ziynet eşyasını gasbettiği öne sürülen genç, suç ortağı arkadaşı ile Erzurum'da yakalandı - Zanlılarla 17 bin 900 lira ile 4 çeyrek altın ve 2 küpe ele geçirildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kar maskesi takarak anne ve babasının para ile ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı ve arkadaşı Erzurum'da gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşikdüzü'de yaşayan Mustafa ve Emine Ç'nin, önceki gece kar maskesi takan silahlı kişilerce bir miktar para ve ziynet eşyasının gasbedilmesinin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların, para ve ziynet eşyası gasbedilen Mustafa ve Emine Ç'nin oğlu Sabri ile arkadaşı Oğuzhan K. olduğu bilgisine ulaştı.

Trabzon polisi, zanlıların olayın ardından Erzurum'a geldiğini belirleyince durumu Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 2 zanlının, Yakutiye ilçesi Yeğenağa Mahallesi'ndeki evde gizlendiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları "silahlı yağma" suçundan gözaltına aldı.

Zanlı Sabri Ç'nin ilk ifadesi doğrultusunda, gasbedilen 17 bin 900 lira, 4 çeyrek altın ve 2 küpe, gizlendikleri evin alt katındaki eski mobilyaların arasına saklanmış bulundu.

Erzurum'daki işlemleri tamamlanan zanlılar ve gasbettikleri para ile ziynet eşyası, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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anne baba Erzurum Kar Maskesi silahla yağma Trabzon

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