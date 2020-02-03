HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir benzin istasyonunun kar maskesi ve silahla gelen bir kişi tarafından soyulması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kar maskeli ve elinde silahla benzin istasyonunun marketine giren şahsın, görevliyi tehdit ederek, "Çıkart paraları, yoksa patlatırım" dediği de duyuldu.

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, burada market görevlisini tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen soygun, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, maskeli ve elinde silah bulunan şahsın markete girdiği ve çalışanı tehdit ederek kasadaki paralı gasp ettiği görüldü. Ayrıca şahsın, kasadaki tüm parayı almak için çalışana "Çıkart paraları, yoksa patlatırım" diyerek tehdit ettiği de kameralara yansıdı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiasıMetrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri soygun

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İdlib'den 151 bin sivil daha geliyor

İdlib'den 151 bin sivil daha geliyor

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.