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Kar mı yağacak? Kar ne zaman ve hangi ile yağacak? İstanbul’a kar yağar mı?

08.11.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yerini kar yağışına bırakacağını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar gelişme sonrası kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki kar mı yağacak? Kar ne zaman ve hangi ile yağacak? İşte ayrıntılar...

Kar mı yağacak? Kar ne zaman ve hangi ile yağacak? İstanbul’a kar yağar mı?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını araştırmaya koyuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Peki İstanbul'da kar mı yağacak?

KAR NE ZAMAN VE HANGİ İLDE YAĞACAK?

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit kar yağışıyla ilgili "Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan hava sıcaklıkları salı akşamından itibaren düşecek. Soğuk hava etkisine girilecek ve Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış başlayacak" dedi.

Macit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çarşamba günü Marmara'nın doğu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun tamamında ve Güney Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, akşam saatlerinde ise yer yer kar yağışı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek büyük bir bölümü ise kar yağışı."

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre ise Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde Çarşamba ve Perşembe günü kar bekleniyor.


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