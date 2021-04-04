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  4. Kar ne zaman gelecek? İstanbula kar mı yağacak? Meteorolojiden açıklama

Kar ne zaman gelecek? İstanbula kar mı yağacak? Meteorolojiden açıklama

04.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji hava durumu raporlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Meteorolojiden gelen bilgilere göre hava durumu uzmanları, vatandaşları yağış konusunda uyarıyor. Havaların ısınmasına rağmen birçok ilde beklenen sağanak yağışlara ise dikkat çekiliyor. Türkiye’nin batısında önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu’da ise parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor. Meteoroloji, özellikle Antalya için gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuyor.

Kar ne zaman gelecek? İstanbula kar mı yağacak? Meteorolojiden açıklama

Karadeniz bölgesinin bir kısmında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Batı kesimlere göre daha az yağış bekleniyor. Çarşamba gününe doğru Güney Doğu bölgelerindeki sıcak hava, yavaş yavaş Batı’ya doğru ilerliyor. Çarşamba günü özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için gökgürültülü sağanak yağış ve rüzgarlı hava uyarısı yapılıyor. 9 Nisan Cuma günü ise İç Anadolu kesimlerinde sıcaklıklar 0’a kadar düşüyor ve kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

4 Nisan itibariyle meteorolojinin resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki haftanın hava durumu raporu açıklandı. Buna göre ilerleyen günlerde özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz’in bir kısmı olmak üzere şiddetli sağanak yağışların bir süre daha devam edeceği açıklandı. Çarşamba günleri Marmara ve Akdeniz bölgesi hariç diğer bölgelerimizde güneşli hava beklenirken, özellikle İstanbul için bol rüzgarlı ve gökgürültülü sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki hafta için İstanbul’da kar beklenmezken, İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar gittikçe düşerek sıfıra kadar iniyor. 9 Nisan Cuma günü, İç Anadolu’nun büyük bir kesiminde kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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