Kar ne zaman gelecek? İstanbula kar mı yağacak? Meteorolojiden açıklama

Karadeniz bölgesinin bir kısmında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Batı kesimlere göre daha az yağış bekleniyor. Çarşamba gününe doğru Güney Doğu bölgelerindeki sıcak hava, yavaş yavaş Batı’ya doğru ilerliyor. Çarşamba günü özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için gökgürültülü sağanak yağış ve rüzgarlı hava uyarısı yapılıyor. 9 Nisan Cuma günü ise İç Anadolu kesimlerinde sıcaklıklar 0’a kadar düşüyor ve kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

4 Nisan itibariyle meteorolojinin resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki haftanın hava durumu raporu açıklandı. Buna göre ilerleyen günlerde özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz’in bir kısmı olmak üzere şiddetli sağanak yağışların bir süre daha devam edeceği açıklandı. Çarşamba günleri Marmara ve Akdeniz bölgesi hariç diğer bölgelerimizde güneşli hava beklenirken, özellikle İstanbul için bol rüzgarlı ve gökgürültülü sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki hafta için İstanbul’da kar beklenmezken, İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar gittikçe düşerek sıfıra kadar iniyor. 9 Nisan Cuma günü, İç Anadolu’nun büyük bir kesiminde kar yağışı bekleniyor.





