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Kar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde, yolun karla kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldı

İskender ZENGİN/ANDRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde, yolun karla kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Çiğşar Mahallesi'ndeki gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ile dayısı Mustafa Erkek, bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle yürüten belediye ve jandarma ekipleri bugün öğle saatlerinde yolu açarak dayı-yeğene ulaştı. Mustafa Erkek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Konuyla ilgili Andırın Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı ile birlikte bekçilerin gitmemeleri konusunda uyarıldıkları ancak dayı-yeğenin mahalleye gittiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaşımız ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılmışlardır. Herhangi bir çığ düşmesi ya da çatı çökmesi vb. bir olayla karşılaşılmamış olup yanlarında kendilerine yetecek erzakın da bulunduğu gözlemlenmiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldıKar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldıKar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldıKar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldı

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