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Kar nedeniyle ambulans yolda kaldı, hastaya 2 saat sonra ulaşıldı

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan tansiyon hastası İ.K.’yı tedavi etmek üzere yola çıkan ve kar nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri 2 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaşabildi.Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan tansiyon hastası İ.K.’yı tedavi etmek üzere yola çıkan ve kar nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri 2 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaşabildi.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı İmirhan köyünde yaşayan tansiyon hastası 74 yaşındaki İ.K. rahatsızlandı. İ.K.’nın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaya ulaşmak üzere yola çıkan 112 sağlık ekipleri yolda kalarak İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri 2 saatlik süren çalışma sonucu sağlık ekiplerine yolu açtı. Hastaya ulaşan ekipler yaşlı kadını ambulansta tedavi ederken hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Divriği ilçesinde elektriği kesilen 25 köy ÇEDAŞ ekipleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda tekrar elektriğe kavuştu.

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