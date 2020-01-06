HABER
  4. Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Refahiye ilçesinde onlarca köyün yolunu kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'un yarın (Salı) ameliyata gireceğini ihbarını alan Erzincan İl Özel İdaresi mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaşmak için çalışma başlattı. 6 saat süren çalışmanın ardından yer yer 2 metreye ulaşan kar kütlelerini aşan ekipler gece geç saatlerde köye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.
Köylüler ekiplere teşekkür ederken, fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı kalp hastası olan ve yarın ameliyata gireceği öğrenilen Ali Bozkurt, Özel İdare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatına gireceği belirtildi.

FOTOTĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu
Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.