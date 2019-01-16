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Kar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ-Kayseri yolu, etkili kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ-Kayseri yolu, etkili kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yaklaşık 600 kişi ise Göksun ilçesinde taziye evleri ve öğrenci yurtlarına alındı, belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasından kısa süre sonra kapanan ve ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan Kahramanmaraş- Kayseri yolu, akşam saatlerinde tekrar ulaşıma kapandı. Yolun kapalı olması nedeniyle trafik ekipleri Göksun'da araçların Kayseri istikametine gidişine izin vermedi. 12 yolcu otobüsü ile onlarca otomobildeki yolcu geceyi Göksun'da geçirmek zorunda kaldı. Bunun üzerine araçlarda bulunan yaklaşık 600 kişi, Göksun Belediyesi tarafından ilçedeki taziye evleri ile öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ardından vatandaşlara belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.
BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, taziye evleri ve yurtlara giderek vatandaşlarla sohbet etti. Yolculara, mevcut durumun güvenli bir yolculuk yapmaya engel olduğu için kendilerini misafir ettiklerini belirten Aydın, "Bütün ekipler aralıksız çalışmasına rağmen olumsuz hava koşullarından dolayı ulaşım imkanı bulunamamaktadır. Şu anda ilçemizde yaklaşık 600 kişi konaklamakta ve güvenli yol imkanı sağlanana kadar da misafir etmeye devam edeceğiz. Belediyemize ait sosyal tesislerimizi ve yatılı okulların pansiyonlarını açtık" dedi.
Vatandaşlar ise Başkan Aydın'a ilgisi için teşekkür etti.

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Kar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildiKar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildiKar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildiKar nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, taziye evleri ve yurtlara yerleştirildi

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