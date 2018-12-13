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Kar nedeniyle mahsur kalan hasta, helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 22:53 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Diyadin ilçesinde rahatsızlanan bir kişiyi, Mehmetçik kurtardı.

Kar nedeniyle mahsur kalan hasta, helikopterle kurtarıldı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Diyadin ilçesinde rahatsızlanan bir kişiyi, Mehmetçik kurtardı. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye Sikorsky S-70 Black Hawk tipi helikopterle ulaşan jandarma, hastayı hastaneye ulaştırdı.
Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri, jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastayı tahliye etmek için harekete geçti. Saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesindeki Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Sikorksy S-70 Black Hawk tipi helikopter köye yönlendirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen köye iniş yapan helikopter, hastayı alarak Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na nakledilerek, bekleyen ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kar nedeniyle mahsur kalan hasta, helikopterle kurtarıldı

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