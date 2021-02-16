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  4. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

16.02.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas’ta etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ta etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Ayrı saatlerde Şebinkarahisar’ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isteyen 4 kişide tipiyi kakalanıp mahsur kaldı. 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak ilçede misafir edildi.

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