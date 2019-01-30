Kar nedeniyle yolda mahsur kalanların yardımına AFAD ekibi yetişti

Alaplı yolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçla mahsur kalan pazarcıların imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Düzce’nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak’ın Alaplı ilçesini birbirine bağlayan yolda 2 araç ile yoğun kar sebebiyle mahsur kalan pazarcılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri durumu AFAD’a bildirdi. İhbarı alan AFAD ekipler paletli araçla yola çıkarak mahsur kalanlara ulaştı. Mahsur kalanlardan 1 kişi Alaplı’ya 3 kişi ise Yığılca’ya getirildi.
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum