HABER

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 21:34 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar köyünde soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener'in yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetiştiKar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetiştiKar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
6 ilde eğitime kar engeli! 6 ilde eğitime kar engeli!
Ankara'da 28 araç birbirine girdiAnkara'da 28 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

6 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.