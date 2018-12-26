HABER

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:30 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar köyünde soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener'in yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Meclis'te RTÜK tartışması! Meclis'te RTÜK tartışması!
Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetiştiKar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Meclis'te RTÜK tartışması!

Meclis'te RTÜK tartışması!

12 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

12 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.