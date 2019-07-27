HABER

"Kar oranını artıran bir şirket haline geldik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik"

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Kızılcahamam'da başladı.

Bozgeyik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, PTT'nin, teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi uygulamaların yanı sıra farkındalık oluşturan hizmetleriyle de sektörde öncü olduğuna dikkati çekti.

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin her noktasında hizmet verdiklerini belirten Bozgeyik, "Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, e-ticaret alanında da PTT'nin önemli işler yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün ePttAVM'de binlerce tedarikçi var, milyonlarca ürün sergileniyor. İnternet sitesi 2018 yılında, bir önceki seneye göre üç kat büyüdü. Her zaman ülkemizin geleceğini düşünerek inovatif adımlar atacağız. Lojistik ve e-ticaret sektörleri dünya ticaretine yön veriyor. PTT çalışmalarla sektörde lider konuma gelecek. PTT olarak önümüzdeki süreçte bu alanda önemli iş birlikleri yapacağız."

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Tokatlı besici kardeşlerin buruk sevinciTokatlı besici kardeşlerin buruk sevinci
Bingöl'den İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı Bingöl'den İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EPTTAVM ptt PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik PTT Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.