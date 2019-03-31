"Kar panterleri" seçim günü yolları açık tutmak için uğraştı

Seçimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gün boyunca çalışan ekipler, kent genelinde etkilisini sürdüren tipinin yolları ulaşıma kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açtı.

Gün içerisinde devam eden tipiyle tamamen kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kentte sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ve tipi, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 300 seçmenli Ortayokuş köyü ve köye bağlı Esenlik mezrası yolunu ulaşıma kapattı.

Ağrı'da "kar panterleri" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan yolları açık tutmak için yoğun çalışma yaptı.

- "Şiddetli fırtına yolu ulaşıma kapatıyor"

İl Özel İdaresi görevlisi Erat Kocaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kesim ve köylerdeki seçimlerin aksamaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Tipi sonrası kar kalınlığının 4 metreye yaklaştığını ifade eden Kocaoğlan, şunları söyledi:

"Karla mücadele ekiplerimiz yolları ulaşıma açtılar. Vatandaşlar seçimde mağdur olmasın, oylarını kullansınlar diye ekiplerimiz yollar yoğun çalışma yaptı. Yüksek kesimlerde olduğumuz için şiddetli tipi yolu ulaşıma kapatıyor. Ekipler de yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli çalışıyorlar ve yolu ulaşıma açıyorlar."

Ortayokuş köyü Muhtarı Yusuf Lut ise ekiplerce köy ve mezra yolunun ulaşıma açıldığını ve oy kullanmada sorun olmadığını söyledi.

Seçimde aksama da yaşanmadığını dile getiren Lut, "Fırtına yüzünden bizim köy yolu kapalıydı. Ekipler gelip yolu ulaşıma açtılar. Gün içerisinde 2 defa ulaşıma kapanan mezra yolumuz da ulaşıma açıldı." dedi.

