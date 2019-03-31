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"Kar panterleri" seçim günü yolları açık tutmak için uğraştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Ağrı'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ortayokuş köyü ve Esenlik mezrası yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı - İl Özel İdaresi görevlisi Erat Kocaoğlan: - "Yüksek kesimlerde olduğumuz için şiddetli tipi yolu ulaşıma kapatıyor. Ekipler de yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli çalışıyorlar ve yolu ulaşıma açıyorlar"

Ağrı'da "kar panterleri" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan yolları açık tutmak için yoğun çalışma yaptı.

Kentte sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ve tipi, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 300 seçmenli Ortayokuş köyü ve köye bağlı Esenlik mezrası yolunu ulaşıma kapattı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sabah erken saatlerde köye giden "1272" No'lu sandık görevlileri ve jandarma ekipleri, traktör yardımıyla köye ulaştı.

Yolda kalan ekipler, yoğun tipiye rağmen uzun uğraşlar sonucu köye giderek okulda sandığı kurup vatandaşların oy kullanmasını sağladı.

Gün içerisinde devam eden tipiyle tamamen kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yolu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açtı.

Seçimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gün boyunca çalışan ekipler, kent genelinde etkilisini sürdüren tipinin yolları ulaşıma kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Şiddetli fırtına yolu ulaşıma kapatıyor"

İl Özel İdaresi görevlisi Erat Kocaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kesim ve köylerdeki seçimlerin aksamaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Tipi sonrası kar kalınlığının 4 metreye yaklaştığını ifade eden Kocaoğlan, şunları söyledi:

"Karla mücadele ekiplerimiz yolları ulaşıma açtılar. Vatandaşlar seçimde mağdur olmasın, oylarını kullansınlar diye ekiplerimiz yollar yoğun çalışma yaptı. Yüksek kesimlerde olduğumuz için şiddetli tipi yolu ulaşıma kapatıyor. Ekipler de yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli çalışıyorlar ve yolu ulaşıma açıyorlar."

Ortayokuş köyü Muhtarı Yusuf Lut ise ekiplerce köy ve mezra yolunun ulaşıma açıldığını ve oy kullanmada sorun olmadığını söyledi.

Seçimde aksama da yaşanmadığını dile getiren Lut, "Fırtına yüzünden bizim köy yolu kapalıydı. Ekipler gelip yolu ulaşıma açtılar. Gün içerisinde 2 defa ulaşıma kapanan mezra yolumuz da ulaşıma açıldı." dedi.

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Ağrı Ağrı seçim kapanan yollar karla mücadele

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