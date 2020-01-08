Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi

Antalya\u2019da 2 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ve \u015fiddetli r\u00fczgar sonras\u0131, bug\u00fcn havan\u0131n a\u00e7mas\u0131yla birlikte da\u011fl\u0131k kesimlerdeki kar g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER T\u00fcyler \u00fcrperten detaylar! Seri tecav\u00fczc\u00fcn\u00fcn babas\u0131...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Putin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131K\u00f6pr\u00fcden yola atlad\u0131
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