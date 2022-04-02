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Kar suları eridi, Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprü yıkıldı! 10 köye ulaşım sağlanamıyor

02.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl mart ayında da etkili olan kar yağışlarını ardından hava sıcaklıkların ani yükselişi, eriyen karların hasara yol açmasına neden oldu. Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan ve Akçay üzerine bulunan 4 köprü, kar suları nedeniyle yıkıldı. Yıkılan köprülerin ardından 10 köye ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Şubat ve mart aylarında tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası biriken karlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Eriyen kar suları bazı kentlerde dereleri ve akarsuları taşırırken, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprü de bu nedenle yıkıldı.

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

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Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu, 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sinop
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