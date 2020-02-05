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Kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ilçesinin genelinde, Adaklı ile Kigi ilçelerinde ise taşımaları eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor

Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili oluyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde eğitime bugün de ara verildi. Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Bölge genelinde kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ DİĞER İL VE İLÇELER

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Van'da da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?
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Bingöl kar tatili Tatil

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