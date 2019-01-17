Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! İşte okulların tatil olduğu iller

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verilecek.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

Ayrıca, 2 ilde de hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Karaman'da devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edileceği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

MANİSA

Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği bildirildi.