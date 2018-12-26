Kar tatili olan yerler! 26 Aralık Çarşamba günü (bugün) birçok ilde eğitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı kar uyarılarının ardından valilikler tek tek kar tatili kararlarını yayımladı. Ankara başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde eğitime ara verildi. İşte 26 Aralık 2018 Çarşamba eğitimde kar tatili olan iller... ANKARA Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Başkent'te başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı Ankaralıların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi: "Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi. SİVAS Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." KIRŞEHİR Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ÇORUM Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. SAMSUN Samsun'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu Vezirköprü, Kavak, Ladik, Havza, Asarcık ve Ayvacık ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇANKIRI Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi. BOLU Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca hava sıcaklığının düşeceği ve buzlanma yaşanacağının açıklanması üzerine Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık 2018 günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

UŞAK Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, il genelinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi. Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi. BİLECİK Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

BALIKESİR Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi. Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu 26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kepsut'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışının kırsal mahallelerde oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı sürdürülen ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca Kepsut'a bağlı Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan okullarda da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken diğer öğrenciler için eğitim ve öğretimin devam edeceği açıklandı.

KÜTAHYA Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır" denildi. Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime Çarşamba günü ara verildi. ESKİŞEHİR Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent merkezinin yanı sıra ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba günü yarın tatil edildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu görevli personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BURSA Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi. Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi. DENİZLİ Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunda ile bazı bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam şehir merkezinde de etkisini zaman zaman göstermeye başladı. Öte yandan, Çal ve Güney ilçesinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla 26 Aralık Çarşamba günü ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

KASTAMONU Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. KONYA Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı. ORDU Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AKSARAY Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. YOZGAT Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. NEVŞEHİR Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. AMASYA Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Dr. Osman Varol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. KIRIKKALE Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Valilik tarafından okullar bir gün tatil edildi. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli tüm resmi-özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. TOKAT Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

26 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 Kg/m2), Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerleri ile Güneydoğu Anadolu'nun 1000 m. üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu KIRKLARELI °C, 3°C

Çok bulutlu EGE

Parçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. A.KARAHISAR °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu IZMIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu MANISA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi ve doğusunun aralıklı kar yağışlı, Ankara ve Çankırı çevrelerinin bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı CANKIRI °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı ESKISEHIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli kar yağışlı ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.