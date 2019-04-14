Kar tatili yapan öğrencilere telafi eğitimi

Van'ın Başkale ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için telafi eğitimleri başlatıldı.

Başkale Milli Eğitim Müdürlüğü, ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede, öğrencilerin derslerden geri kalmaması için ders programı hazırladı.

İlçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki tüm okullarda hafta içi ders saatlerinin bitiminde ve hafta sonları verilen telafi eğitimi, kar tatili nedeniyle işlenemeyen konuların tamamlanmasına kadar sürecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, telafi eğitiminin başladığı Merkez İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle, yürüttükleri çalışmalarla ilgili sohbet eden Özkara, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman eğitime ara verdiklerini hatırlattı.

Okula gidemeyen öğrencilerin ders programlarının aksamaması için telafi eğitimlerini başlattıklarını belirten Özkara, "Öğrencilerimizin ara verilen süreçte alamadıkları dersleri görmeleri gerekiyor. Bütün derslerin planlı bir şekilde tamamlanması için program yaptık. İlçe genelinde yönetmenlik gereği eksik derslerin tamamlanması için telafi eğitimlerine başladık." dedi.

