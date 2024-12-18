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  4. Kar tatilleri peş peşe geliyor! O illerde eğitime kar engeli

Kar tatilleri peş peşe geliyor! O illerde eğitime kar engeli

18.12.2024 21:25
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Ardahan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ilçesinde de 18 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar tatilleri peş peşe geliyor! O illerde eğitime kar engeli

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini bildirdi. Vali Çiçek, “Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, 19 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir” dedi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin’in Şavşat ilçesinde de 18 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi.

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Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 18 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Vali Ardahan
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